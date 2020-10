Doc Rivers non si vuole nascondere, il suo obbiettivo sarà di portare a Philadelphia il tanto agognato anello.

Nel corso di una lunga intervista con Brian Seltzer, il nuovo allenatore dei Philadelphia 76ers ha toccato numerosi punti caldi sui quali la squadrà dovrà lavorare nei prossimi mesi.

Non sono mancate domande su alcuni retroscena, come l’approccio della franchigia della Pennsylvania con l’ex allenatore di Los Angeles Clippers.

La prima chiamata dai Philadelphia 76ers l’ho ricevuta non molto tempo dopo il mio addio dai Clippers. Il mio agente infatti mi ha detto che tre franchigie lo avevano contattato per ingaggiarmi. Per tutte e tre, il mio interesse era reciproco, così ho preferito prendermi un giorno di riflessione per considerare tutte le opzioni sul tavolo. Ma dopo poco tempo ho deciso di trattare con i 76ers. Dopo solo una giornata siamo arrivati ad un accordo. Credo sia stata la trattativa più veloce di sempre. Eravamo infatti d’accordo sulla maggior parte degli obiettivi e su cosa fosse necessario fare per raggiungerli. Ho abbastanza esperienza per capire come una cosa non possa funzionare se non si lavora in una visione comune. E io voglio vincere il campionato. Questo è il motivo per il quale mi alzo ogni mattina e per il quale sono venuto a lavorare qui. E per far sì che questo accada, è necessario lavorare tutti i giorni, con disciplina e soprattutto cooperazione. Dobbiamo essere capaci di mettere il bene della squadra prima di ogni cosa, e interessarci reciprocamente sui problemi di ogni suo componente.