Donald Trump parla di LeBron e la folla canta: “LeBron James Sucks”

Durante una delle ultime manifestazioni elettorali, Donald Trump è tornato a scagliarsi contro la NBA e LeBron James. Nel suo comizio andato in scena in Pennsylvania, il presidente degli Stati Uniti ha chiaramente criticato la lega, come spesso è capitato negli ultimi tempi, evidenziando come gli ascolti NBA quest’anno abbiano subito una brusca diminuzione anche a causa del troppo attivismo sociale mostrato dai giocatori, con LeBron James come leader:

“Cosa ne pensate del basket? Cosa dite di LeBron James? Mi sentivo male per LeBron. Mi sentivo veramente male. Gli ascolti sono scesi del 71%, nessuno ha seguito le Finals… io non ho seguito nulla. Quando le persone non rispettano il nostro paese, quando non rispettano la nostra bandiera, nessuno vi vuole guardare. Nessuno!”

Trump ha quindi cercato di cambiare argomento, passando alla NFL, ma la folla è esplosa improvvisamente in un coro contro LeBron, inneggiando con forza:

“LeBron James Sucks”

Immediata la reazione del presidente USA che ha risposto:

“Che folla! Che folla!!”

Donald Trump – "How about basketball. How about LeBron James. I felt badly for LeBron. [Ratings] down 71% and thats for their championship. I didn't watch one shot. I get bored." Pennsylvania crowd responds – "LeBron James sucks!"pic.twitter.com/xqfe9ng98B — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 2, 2020

Domani sarà l’ultima giornata, prima dei risultati legati alle elezioni presidenziali 2020 che vedono Trump sfidare Biden. Il mondo dello sport si è schierato con forza accanto a Biden. Anche per questo Donald sta cercando di limitare i messaggi derivanti dai più grandi atleti statunitensi.

