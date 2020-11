NBA, Isiah Thomas commenta ancora: “Jordan? No, LeBron James è il GOAT”

Isiah Thomas, ex leggenda della NBA, ha definito LeBron James il GOAT. Per lui non c’è mai stato alcun giocatore con le caratteristiche del numero 23 dei Los Angeles Lakers. Thomas ha affrontato parecchi giocatori leggendari durante i suoi anni nella lega, basti pensare a Magic Johnson, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan e Larry Bird. Tuttavia, l’ex play dei Detroit Pistons è sicuro che come LBJ non ci sia nessuno.

Queste le motivazioni di Thomas:

“LeBron James è il giocatore più completo che ho mai visto in tutta la mia vita. Quando pensiamo a che cosa voglia dire essere il GOAT, dobbiamo pensare anche a come aiuta la società, a come riesce a far sentire le voci di tutti. Si può essere campioni in campo e fuori dal campo. Basta vedere le sue statistiche, i numeri non mentono. Ma anche quello che ha fatto fuori dal campo lo vediamo tutti. LeBron è il giocatore più completo in termini di passaggi, tiri, rimbalzi… e nessuno ha le statistiche che ha lui. Abbiamo un giocatore che domina in molte statistiche ed è per questo che LeBron è il migliore”.

LeBron James, fresco di titolo coi Lakers, l’anno prossimo proverà a vincere il suo quinto titolo personale per dare manforte a tutti coloro che lo etichettano come il miglior giocatore di tutti i tempi. A 35 anni riesce ancora a dominare la Lega. Gioca da diciassette anni in NBA e per ben dieci volte ha raggiunto le Finals vincendo il titolo con tre franchigie diverse. GOAT oppure no, stiamo certamente parlando di uno degli sportivi più forti di sempre.

