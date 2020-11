NBA, Meyers Leonard su Jimmy Butler: “È un fantastico compagno di squadra”

Prima di raggiungere i Miami Heat, Jimmy Butler aveva la fama di essere un giocatore nocivo per il proprio spogliatoio. Nonostante ciò, la sua prima stagione in quel di South Beach ha fatto ricredere tutti gli scettici. A questo proposito, il suo compagno di squadra Meyers Leonard si è così espresso a SiriusXM NBA Radio Show:

“Questo ragazzo è semplicemente la definizione di giocatore eccezionale. È disciplinato, è un ottimo compagno di squadra. E per qualche assurda ragione, la gente lo considera ancora come arrogante e distruggi spogliatoio.”

Butler ha sicuramente disputato una sorprendente stagione. Contro ogni pronostico, è riuscito a condurre gli Heat ad un prestigioso traguardo, ovvero le NBA Finals.

Inoltre il leader degli Heat ha cercato in ogni modo di opporre resistenza ai favoriti Los Angeles Lakers. Infatti ha realizzato ben 40 punti in Gara 3, giocando senza il supporto di Bam Adebayo e Goran Dragic. In gara 5 ha messo a segno una tripla doppia da 35-12-11.

Nonostante la sconfitta in gara 6, il prodotto di Marquette ha certificato il suo status di uno dei giocatori più forti dell’intera lega. Sicuramente l’intenzione di Butler è quella di puntare a conquistare il titolo NBA nella prossima stagione.

