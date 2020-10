NBA, Jonathan Isaac: “Non tornerò molto presto”

Se c’è una persona che deve dimenticarsi del 2020, quella è sicuramente Jonathan Isaac. Il classe ’97, nel primo giorno di questo anno, ha rimediato una brutta lesione ai legamenti del ginocchio sinistro nel corso della partita contro gli Washington Wizards. I tempi di recupero vacillavano tra le otto e le dieci settimane, ma a causa della pandemia di Covid-19 che ha devastato il mondo intero Isaac ha potuto riassaporare il gusto del basket solamente il 31 luglio. Due partite e due giorni dopo, l’ennesimo terribile infortunio.

L’ala grande degli Orlando Magic ha subito la rottura del legamento crociato anteriore – sempre ginocchio sinistro – durante l’ultimo quarto della partita contro i Sacramento Kings, a causa della quale dovrà con ogni probabilità saltare l’intera stagione 2020/2021. Purtroppo, questo secondo pesante infortunio lo terrà lontano dal rettangolo di gioco per molto tempo. Nonostante il 2020 da cancellare, Jonathan Isaac ha mostrato a The Athletic tutto il suo ottimismo:

“No, non credo che tornerò molto presto. Ero veramente pronto a giocare e non avevo dubbi sul mio livello dal punto di vista dei movimenti o del gioco. Adesso devo solo recuperare, ma arriverà il tempo in cui potrò tornare a giocare. Ho ancora una speranza. Ho ancora un lavoro da fare e di cui prendermi cura.”