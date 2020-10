NBA, interviene Chris Bosh: “Antotokounmpo sarebbe perfetto ai Miami Heat”

Chris Bosh, ex star dei Miami Heat e due volte campione NBA, durante un episodio del podcast Load Management ha affrontato il tema del possibile trasferimento di Giannis Antetokounmpo. Secondo Bosh, infatti, la stella dei Milwaukee Bucks si incastrerebbe perfettamente nel sistema dei Miami Heat, al fianco di Jimmy Bulter:

“Sarebbe devastante e doloroso per Antetokounmpo stesso e per la città se non arrivassero almeno alle finali. Se ti trovi in quella situazione, cosa fai? Siamo franchi. Sinceramente non vedo un grande free agent pronto a dire: ‘Vado a Milwaukee’. Hanno costruito la squadre intorno a lui, per i Bucks sarebbe davvero pesante il suo addio. É il fascino del gioco, d’altra parte ci saranno tante persone che verranno dopo di lui. Se guardi Miami, invece, si inserisce perfettamente nella squadra”.