LeBron James non è solo uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, ma anche un campione fuori dal parquet. La stella dei Los Angeles Lakers, infatti, nella notte è stato protagonista di un bel gesto nei confronti di una famiglia che ha atteso di incontrare LeBron vicino a casa sua.

Dopo aver guidato i gialloviola al titolo NBA 2020 due settimane fa, James è stato visto passeggiare per le strade di LA circondato da un entourage di guardie del corpo. La stretta sicurezza, tuttavia, non ha impedito al Re di andare ad incontrare la famiglia che ha pazientemente aspettato 8 ore per trascorrere pochi secondi con lui.

LeBron greeted this family and children after they waited eight hours to see him. 👏 (via 702_jdenshayne/Instagram, Jaeden Yoro and Ian Gonzalez) pic.twitter.com/TmsYgmm0PP — SportsCenter (@SportsCenter) October 26, 2020

Come si può vedere dal video, il 4 volte campione NBA si è fermato a firmare autografi e posare con loro per qualche foto di rito, scusandosi, inoltre, di non aver potuto togliere la mascherina.

