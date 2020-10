NBA, Metta World Peace: “I Detroit Pistons del 2004 batterebbero qualunque squadra”

L’ex campione NBA in maglia Los Angeles Lakers, Metta World Peace, ha parlato, e come sempre lo ha fatto senza mezze misure né peli sulla lingua. Colui che si è fatto conoscere con il nome di Ron Artest ha dichiarato, affidandosi ai propri canali social:

“I Detroit Pistons del 2004 sono una delle cinque squadre campioni NBA più forti che si siano viste nella storia della lega. Avrebbero battuto chiunque.”

L’affermazione è particolarmente interessante poiché Detroit, vincitrice contro gli ultimi Lakers di Shaquille O’Neal, Kobe Bryant e Phil Jackson, è stata all’unanimità riconosciuta come l’ultima squadra a vincere un anello senza superstar, ma con giocatori comunque di grande talento come Chauncey Billups, Rasheed Wallace, Rip Hamilton e Ben Wallace.

Bisogna poi ricordare l’evento che oppose Metta World Peace ai Detroit Pistons, ovvero “Malice at the Palace”, ovvero la gigantesca rissa a seguito del bicchiere lanciato al giocatore allora in maglia Indiana Pacers, che lo vide scagliarsi contro il tifoso reo di aver scagliato un bicchiere contro di lui.

Quella rissa mise fine alla sua stagione, causandogli una squalifica esemplare, ma Metta World Peace ricorda ancora quanto quella squadra si dimostrò forte e compatta.

