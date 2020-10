NBA, Chris Bosh: “Adebayo deve rimanere a Miami”

La fantastica stagione dei Miami Heat è anche merito di Bam Adebayo. Questa è stata l’annata della consacrazione per il centro del New Jersey. Le sue prestazioni hanno aiutato molto la franchigia della Florida. Adesso però è tempo di cambiare pagina e lavorare per risolvere la questione del rinnovo. Pat Riley, presidente della franchigia, vorrebbe rinforzare il più possibile la squadra poiché, vista la buona stagione e visti anche gli ottimi rookie presi al draft, Miami sembra essere sulla buona strada per diventare una contender per lungo tempo.

Il centro degli Heat, pur non giocando delle ottime Finals, ha dato tutto sé stesso per la squadra. È stato uno dei migliori giocatori ai Playoff ed è stato anche autore di alcune giocate clutch che hanno permesso a Miami di arrivare fino alle Finals. Iconica la stoppata ai danni di Jayson Tatum, in finale di Conference.

Eppure non si ancora se Bam Adebayo otterrà il rinnovo che merita. Chris Bosh, ex leggenda dei Miami Heat legato alle vicende della squadra allenata da Spoelstra, ha detto che non capisce che cosa stiano aspettando ad allungare il suo contratto:

“Se fossi il GM non perderei tempo e rinnoverei subito Adebayo. Lo farei il prima possibile”.

Vedremo cosa succerà. Nel frattempo, si fanno sempre più forza le voci che vogliono Miami pronta all’assalto per Giannis Antetokounmpo.

