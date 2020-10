NBA: Michael Jordan parla dei super team e delle star che decidono di giocare insieme

Michael Jordan ha parlato. Come sempre, quando parla, non è mai banale.

His Airness ha parlato di come i super team possano essere un danno per l’NBA e di come egli stesso sia contrario a tale politica.

“Io penso che sia interesse comune avere un equilibrio di competitività nella lega. Se i giocatori sono in grado di scegliere dove giocare, allora si andrà in direzione di una importante discrepanza dei valori delle squadre. Se ad esempio tutti vogliono andare a Chicago, allora tutti i migliori giocatori andranno a Chicago. Ebbene stiamo cominciando a vedere un po’ di questo poichè tutte le star iniziano a voler giocare insieme nella stessa squadra, ma credo che ciò possa danneggiare l’equilibrio e la competitività della lega. Solo uno o due team saranno grandi, le altre 28 squadre saranno spazzatura.”

Pur senza averlo affermato, pare chiaro il riferimento a LeBron reo di aver portato i propri talenti a South Beach e Kevin Durant, che ha ulteriormente consolidato la dinastia dei Golden State Warriors.

Se poi un’altra stella dovesse aggiungersi a LeBron ed Anthony Davis allora la storia potrebbe ripetersi.

Insomma è abbastanza chiaro che a Jordan piacerebbe vedere le stelle sfidarsi, e non giocare insieme.

