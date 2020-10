NBA, coach Bickerstaff: “Drummond? Spero che rimanga ai Cavs”

I Cleveland Cavaliers, dopo il secondo addio di LeBron James, non hanno ancora le idee chiare per quanto riguarda il futuro delle franchigia. La squadra sta ancora aspettando la decisione di Andre Drummond, il quale con la sua player option potrà decidere se rimanere un altro anno a Cleveland, oppure diventare un free agent.

Il coach dei Cavaliers, J.B. Bickerstaff, in questi giorni è andato a parlare proprio con Drummond per capire che cosa ha in mente il suo centro. Queste le sue parole rilasciate a Chris Fedor:

“Non sono andato a chiedergli ‘Hey vuoi rimanere con noi o te ne vuoi andare’, ma la conversazione che abbiamo avuto è stata positiva. Abbiamo parlato del futuro, di come potrebbe giocare la squadra il prossimo anno, di come potremmo valorizzarlo al massimo. Farà la sua scelta. Non sto per ora pianificando la squadra senza di lui. Se dovremo fare degli aggiustamenti senza dubbio li faremo. Abbiamo ancora tantissimo tempo per questo. Ci aiuterebbe avere un giocatore con la sua versatilità e caratteristiche.”

Se Drummond diventasse un free agent è chiaro che Cleveland avrebbe poche chances di rifirmare il giocatore. L’ex Pistons è sicuramente uno dei centri più forti nella NBA, anche se fin ad oggi non ha mai avuto l’opportunità di giocare in una squadra che potesse competere realmente per qualcosa.

LEGGI ANCHE:

NBA: Michael Jordan parla dei super team e delle star che decidono di giocare insieme

NBA, Rob Pelinka parla di come si muoveranno i Lakers sul mercato

NBA, Pat Riley: “Erik Spoelstra diventerà un Hall of Famer”