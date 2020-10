NBA, Rob Pelinka parla di come si muoveranno i Lakers sul mercato

Il general manager dei Los Angeles Lakers Rob Pelinka crede che la squadra abbia la flessibilità necessaria per costruire intorno a LeBron James e Anthony Davis per un lungo periodo. Nel corso di una intervista rilasciata a Adrian Wojnarowski, il dirigente gialloviola ha inoltre affermato che l’obiettivo della franchigia losangelina è quello di aggiungere un altro giocatore giovane e di talento alle due stelle:

“Noi speriamo di poter avere un’altra corsa per il titolo, aggiungendo giocatori intorno a LeBron e AD”

“Per il futuro però, se si studia il nostro salary cap, si può facilmente capire che abbiamo la flessibilità necessaria. L’obiettivo è quello di firmare un altro talentuoso giovane giocatore da affiancare ad Anthony Davis, qualora egli decidesse di firmare nuovamente con noi.”

Il giocatore ex New Orleans Pelicans declinerà la sua player option per la stagione 2020-2021, firmando un nuovo accordo. LeBron invece guadagnerà 39 milioni di dollari, avrà inoltre una player option di 41 per la stagione 2021-2022.

I Lakers sono stati accostati a tre giocatori durante questa offseason: i veterani Chris Paul e Derrick Rose, ai quali Pelinka potrebbe arrivare attraverso una trade e, il decisamente più desiderato nonché giovane, Bradley Beal.

Sembra che proprio quest’ultimo potrebbe essere il giocatore mancante per avere ottime chance di ripetersi, perché andrebbe a formare un trio di stelle senza eguali nella lega. I Wizards però sembrano tutt’altro che intenzionati a cedere la loro guardia.

