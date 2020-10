NBA, Hakeem Olajuwon sul GOAT: “LeBron? No, Jordan è molto superiore”

Tempo di offseason, tempo di nuovi giudizi per quanto riguarda la NBA. Come spesso accade, in mancanza di partite e discussioni sul gioco, i media statunitensi tornano a discutere su chi sia il GOAT della pallacanestro. Negli ultimi mesi la discussione più accesa è quella che porta LeBron James sfidare Michael Jordan.

L’ultimo, in ordine cronologico, ad inserirsi all’interno di questa ormai eterna discussione è Hakeem Olajuwon. L’ex centro degli Houston Rockets che ha vissuto l’era in cui Jordan dominava la lega, ha sostanzialmente eletto His Airness come il giocatore più forte di tutti i tempi, non dando alcuna speranza al nativo di Akron. Queste le sue parole:

“Quando le persone paragonano LeBron con Jordan, non è giusto nei confronti di James. Jordan era un giocatore molto superiore in una lega molto dura, ed era molto creativo. Non voglio togliere niente a LeBron perché è un grande giocatore, ma non è un paragone equo perché Jordan è di gran lunga migliore”.

Discussione che finirà qui? Siamo sicuri di no.

