NBA, Kenny Atkinson si candida ad assistente di Tyronn Lue

L’ex coach dei Brooklyn Nets, Kenny Atkinson, è sul taccuino dei dirigenti dei Los Angeles Clippers, che hanno intenzione di affiancare a Tyronn Lue uno staff di grande esperienza.

Atkinson, come detto, è stato allenatore dei Nets dal 2016, nel periodo di rebuilding piuttosto accelerato vissuto dalla squadra, passando per il 42-40 nella stagione 2018-2019 che ha portato Brooklyn ai Playoff, al sesto posto a Est. La sua esperienza sulla panchina di Brooklyn si è interrotta dopo lo sweep subito dai Toronto Raptors nell’ultima postseason. Per il nuovo corso, la franchigia ha virato su una scelta a sorpresa, affidando la guida tecnica del roster a Steve Nash.

Secondo indiscrezioni, se l’operazione dovesse concretizzarsi, Atkinson porterà con sé ai Clippers anche Larry Drew, ex playmaker e coach in NBA per parecchi anni. Drew ha allenato gli Atlanta Hawks dal 2010 al 2013, ed è già stato vice di Lue ai Cleveland Cavaliers, prima di sostituirlo come head coach, nel 2018. La stagione si chiuse con un rovinoso 19-57, che spinse la franchigia a non rinnovargli il contratto.

Secondo Marc Stein del New York Times, nella rosa dei nomi per lo staff dei losangelini figura anche il vice dei Miami Heat, Don Craig.

Leggi anche:

NBA, il Pepsi Center dei Denver Nuggets cambia nome

NBA, Tyronn Lue “Kawhi e PG non vanno da nessuna parte”

NBA, confermata la data del Draft 2020