Paul George promette di “migliorare” il suo rating su NBA 2k21

I deludenti risultati dell’ultima stagione di Paul George continuano a rivelare conseguenze, questa volta dal punto di vista ludico.

Ottobre infatti, come di consuetudine, ha portato nelle case dei tantissimi appasionati di pallacanestro l’ultima edizione di NBA 2k, per la quale sono stati rivelati i rating assegnati ai vari giocatori.

Se LeBron James, prevedibilmente, si è dimostrato per l’ennesimo anno il giocatore simbolo del gioco, con un rating pari a 98, non si può dire che Paul George possa ritenersi soddisfatto del suo punteggio.

Il giocatore infatti, ha ricevuto un rating di 88 che, per sua stessa ammissione, non ritiene sufficientemente alto per le sue potenzialità.

"This is going to be an amazing training going into this next season. I’m going to predict I’m around a 95 [by the end of the year]. 95 tour is coming."

Paul George after being rated an 88 in NBA 2K21 👀

(via @NBA2K)pic.twitter.com/xLxoASEqk0

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 22, 2020