La NBA sembra decisa: il 18 gennaio come data inizio nuova stagione

La NBA avrebbe finalmente individuato il Martin Luther King Day (18 gennaio) come la serata di apertura per la prossima stagione. A riportare la notizia è stato Vincent Goodwill di Yahoo Sports. Adam Silver, infatti, vorrebbe attendere il 2021 per capire se ci sarà la possibilità di riaprire al pubblico ed evitare un nuovo crollo di fatturato derivato dalla mancata vendita di biglietti alle Arene per le 30 franchigie. L’altro obiettivo da raggiungere è quello di ripartire il più presto possibile per tornare ad impostare un calendario ‘normale’ da ottobre 2021.

La lega aveva inizialmente annunciato a giugno che avrebbe tentato di far cominciare la stagione 20-21 il 1° dicembre, data che è inevitabilmente saltata per il fitto calendario di impegni tra Draft e Free Agency. Secondo quanto riporta sempre Goodwill, in ogni caso, quando il commissioner avrà preso una decisione definitiva, comunicherà la data ufficiale con due mesi di anticipo alle varie franchigie.

Allo stato attuale del prossimo calendario NBA, il Draft NBA 2020 si terrà il 18 novembre. Non è stata fissata una data per l’inizio della free agency, ma la direttrice della NBPA, Michele Roberts, ha dichiarato che l’ultima data possibile dovrebbe essere intorno all’1 dicembre.

Le diverse circostanze finanziarie sulle operazioni della lega, in gran parte derivanti dall’impatto della pandemia COVID-19, richiedono che l’ufficio della lega e la NBPA concordino anche su eventuali modifiche al loro attuale contratto collettivo, affinché la NBA possa stabilire il suo tetto salariale per il 2020-21.

