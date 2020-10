NBA Draft, Minnesota vuole certezze dalla prima scelta

I Minnesota Timberwolves non hanno ancora deciso con fermezza chi selezioneranno con la prima scelta assoluta nel corso del Draft NBA 2020. Tuttavia, la franchigia rimane fiduciosa e conferma di volersi focalizzare al più presto su un unico prospetto in vista della suddetta selezione.

A tal proposito si è espresso Gersson Rosas, presidente operativo della franchigia, recentemente intervenuto ai microfoni di ESPN:

“Non c’è alcun giocatore che si sia distinto sul nostro taccuino fino ad ora, ma sono certo che il tempo a nostra disposizione ci aiuterà a individuare un profilo particolare da seguire ed eventualmente selezionare. Stiamo parlando ovviamente del giocatore più talentuoso, ma anche di quello con più margini di miglioramento e dal profilo che meglio possa adattarsi alle nostre caratteristiche di squadra.”

La prima scelta assoluta al Draft NBA detenuta da Minnesota, salvo possibili trade, è un’opportunità da non sprecare. Il fatto che la squadra graviti già intorno a un centro dominante, Karl Anthony-Towns, diminuisce razionalmente le possibilità che James Wiseman venga preferito ad altri giocatori. Per questo motivo, giocatori come LaMelo Ball ed Anthony Edwards potrebbero essere i veri favoriti.

Appuntamento al 18 novembre, giorno in cui tutte le congetture si disperderanno.

