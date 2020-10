I New Orleans Pelicans sembrano aver risolto il loro rebus legato al prossimo allenatore. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, infatti, la franchigia della Louisiana ha chiuso un accordo con Stan Van Gundy sulla base di un contratto quadriennale. Le cifre, per ora, non sono state rese note.

Van Gundy, senza panchina dal 7 maggio 2018 quando venne ufficialmente esonerato dai Detroit Pistons, ritrova la NBA dopo aver guidato, tra le altre, anche i Miami Heat (2003-2005) e gli Orlando Magic (2007-2012). I Pelicans di Zion Williamson, lo ricordiamo, si sono separati da coach Alvin Gentry dopo aver fallito l’obiettivo Playoff a causa di una gestione discussa da più parti, della sua stella.

Nel contempo sono arrivate le parole dello stesso Stan che tramite un tweet si è detto felice della nuova avventura:

I’m excited to join a talented New Orleans Pelicans team. It will be an honor to work with our players and to work for Mrs. Benson and David Griffin, Trajan Langdon, their staff and the great people of New Orleans. I can’t wait to talk to our players and get the process started

