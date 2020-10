NBA, Jamal Murray parla del suo primo incontro con Michael Jordan

Dopo un’incredibile postseason giocata decisamente al di sopra delle aspettative, Jamal Murray è pronto e ben motivato per ricominciare la prossima stagione e portare i Denver Nuggets alla vittoria del titolo.

Proprio come ha fatto Michael Jordan ai Chicago Bulls, Murray in questi anni si sta affermando come giocatore chiave della franchigia, senza il quale la squadra certamente non sarebbe così competitiva.

Parlando appunto del numero 23, Murray ha raccontato in un’intervista rilasciata a Ashley Nevel, di Fadeaway World, il suo primo incontro con Jordan:

“L’ho incontrato al Durham Classic … tremavo … Nah, gli ho stretto la mano mentre ci stava parlando. Quando conosci qualcuno da lontano e sai certe cose su di lui, è pazzesco come i media possano presentare l’immagine di qualcuno prima ancora di poterlo incontrare di persona. Ho avuto modo di vederlo e non lo dimenticherò. È molto diverso da come pensavo. I suoi occhi sono così scuri e puoi vedere la competitività che lo contraddistingue. È la prima volta che sono rimasto sbalordita in quel modo”.

Anche Murray, come tanti giocatori e non della sua età, ha avuto modo di vivere l’era di Michael Jordan. Vincitore di ben 6 anelli, il numero 23 ha fatto la storia del gioco, influenzato la cultura del suo tempo e anche quella di oggi. Proprio per questo motivo rimane ancora oggi un’icona dentro e fuori il mondo sportivo.

Per tutti è stato, e lo è tutt’ora, un personaggio da seguire e un modello di giocatore a cui aspirare. Di fatto molti talenti NBA hanno idolatrato la figura di Jordan per raggiungere i propri obiettivi. Molti ce l’hanno fatta e altri ci stanno riuscendo, e tra questi c’è anche Jamal Murray.

Leggi anche:

NBA, Cavs e Andre Drummond molto lontani dal trovare un accordo per l’estensione contrattuale

NBA, Lou Williams smentisce il cattivo rapporto con Kawhi Leonard

L’impatto della bolla di Orlando nel bilancio della NBA