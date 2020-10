Qualche giorno fa Anthony Davis è stato ospite di Jimmy Kimmel durante il suo programma. Nella chiaccherata tra i due, si è parlato della stagione dei Lakers e, ovviamente, di Kobe Bryant.

Seduto in poltrona, con un sorriso smagliante e il trofeo Larry O’Brien di fianco, Anthony Davis ha parlato di questa stagione NBA molto travagliata, iniziata con qualche tensione di troppo:

Kimmel ha chiesto a Anthony Davis come fosse il suo rapporto con Kobe. Un legame speciale quello tra AD e il numero 24 Lakers, un legame che si fonde con quello della città con la sua leggenda, come spiega lo stesso Davis tramite un divertente aneddoto:

“C’è una foto di me e lui in panchina, durante una partita delle Olimpiadi del 2012, dove sta guardando la mia maglia perché ho dimenticato di indossarla. Così mi ha detto: ‘Come fai ad essere grande e mostrare alla gente cosa se capace di fare se non indossi la maglia?’. In questa stagione è stato il motivo che ci ha portato a vincere: questo titolo significa molto per la squadra, per i tifosi e per la città di Los Angeles. È stato un onore”