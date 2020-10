NBA, Spencer Dinwiddie: “Sono il Draymond Green dei Nets”

Spencer Dinwiddie è stato senza ombra di dubbio il leader offensivo della sua squadra nel corso della passata stagione. Ma con il ritorno di Kyrie Irving e Kevin Durant, Dinwiddie dovrà adattarsi a svolgere ruoli differenti per aiutare i Nets a raggiungere traguardi ambiziosi.

Dinwiddie, nel programma di ESPN “The Jump”, si è così espresso:

“Durante la scorsa free agency, ero solito considerarmi come una specie di Draymond Green per la mia squadra, ovvero il collante. Ci sono partite in cui catturo 10 rimbalzi, altre in cui fornisco 10 assist o altre ancora in cui segno diversi punti.”