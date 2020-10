L’ormai ex general manager degli Houston Rockets, Daryl Morey ha scritto un articolo sul The Houston Chronicle, nel quale ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno aiutato durante le sue 13 stagioni con i Rockets. In particolar modo ha voluto ringraziare James Harden, scrivendo in grassetto:“James Harden ha cambiato la mia vita”.

“È doveroso dedicare un’intera pagina a James Harden. Lui non solo ha cambiato la mia vita, ma ha rivoluzionato il gioco del basket come nessuno ha fatto prima. Ora il gioco è diverso grazie a James e su ogni playground in giro per il mondo, una nuova generazione di talenti sta studiando e imitando il suo gioco.”

Morey ha portato il Barba a Houston nell’ottobre del 2012 in seguito ad una colossale trade. Harden ha vinto il premio di MVP nella stagione 2018, è risultato il miglior realizzatore dell’intera lega per tre stagioni consecutive e ha condotto i Rockets ai playoff in ciascuna delle sue otto stagioni a Houston. Morey ha poi aggiunto:

“Non posso credere che non parteciperò più ad una riunione tattica con James. Lavorare con lui e altri campioni del calibro di Chris Paul, Dwight Howard e Russell Westbrook è stato fantastico. Mi auguro che James possa regalare un titolo a Houston. Sarebbe il giusto finale per questa storia”

Morey ha concluso la lettera ringraziando la città di Huston e i suoi fan:

“Il vostro supporto mi ha sempre fornito carica ed energia. Voi siete il motore per il nostro successo. Sono profondamente onorato di aver fatto parte della vostra storia.”

Leggi anche:

NBA, Steve Kerr ammette: “Sapevo che KD avrebbe lasciato gli Warriors”

NBA, J.J. Redick: “A Philadelphia i tifosi sono sempre pronti a fischiarti”

NBA, Houston Rockets: smentite le voci circa l’addio di James Harden