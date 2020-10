Mercato NBA, Bogdan Bogdanovic obiettivo dei Milwaukee Bucks

I Sacramento Kings sono attesi ad una svolta nella prossima free agency, con o senza Bogdan Bogdanovic. La franchigia californiana, infatti, ha assunto un nuovo GM, Monte McNair, per affrontare la situazione in conseguenza anche dell’abbandono di Vlade Divac. La verità è che Sacramento deve assolutamente scegliere cosa fare con Bogdanovic, il quale sarà restricted free agent.

Bogdanovic, nella scorsa stagione, ha viaggiato con 15.1 punti di media a partita con il 44% dal campo, nonostante sia sceso in campo solamente in 28 occasioni. La presenza di Buddy Hield, con un rinnovo pesantissimo, ha creato qualche limitazione al serbo che si è dovuto ritagliare i propri spazi come giocatore di rotazione. Ora Bogdan, avrà la possibilità di testare la free agency e c’è attesa per capire quanto le altre squadre saranno disposte ad alzare la posta per provare ad accaparrarsi il giocatore. Tra le franchigie interessate, segnaliamo i Milwaukee Bucks che sono stati etichettati come front-runner per la guardia.

Giannis Antetokounmpo, durante le ultime riunioni con la proprietà, ha chiesto garanzie sul mercato per rinforzare una squadra che durante i Playoff soffre la maggior concentrazione degli avversarsi. Milwaukee, ad onor del vero, non ha molto in termini di spazio salariale disponibile in questa bassa stagione, ma il management dei Bucks è disposto a sforare nella luxury tax per regalare un nuovo colpo alla sua stella principale.

L’unico modo probabile per mettere in piedi un potenziale affare Bogdanovic-Bucks comporterebbe una sign-and-trade dati i vincoli del cap. Non una operazione facile. Vedremo come McNair gestirà la ristretta free agency di Bogdanovic, con i Kings che avranno tutto il diritto di pareggiare le offerte e trattenere il giocatore, dato il suo status di restricted free agent.

