NBA, Steve Kerr ammette: “Sapevo che KD avrebbe lasciato gli Warriors”

L’estate scorsa stupì tutti la scelta di Kevin Durant di firmare per i Brooklyn Nets. Tutti tranne Steve Kerr, il quale sapeva benissimo che Durant avrebbe lasciato gli Warriors. Dopo tre anni in maglia Dubs, KD ha collezionato tre presenze alle Finals, ha vinto due titoli ed è stato nominato due volte MVP delle Finals. Ed è proprio questa la ragione per cui ha lasciato i Dubs secondo Kerr. Queste le sue parole rilasciate al podcast All The smoke:

“Non mi ha per niente stupito. Sapevamo che KD avrebbe cercato un’altra squadra per vincere anche con loro. Voleva una nuova sfida per la sua carriera. E’ stato tre anni con noi, ha vinto due titoli ed è stato nominato due volte MVP delle Finals. Noi abbiamo rispettato la sua decisione”

Kevin Durant ha scelto i Nets, coi quali vorrà provare a vincere il primo titolo nella storia della franchigia. I Nets hanno costruito un’ottima squadra per poter provare fin dalla prossima stagione a giocarsela, anche se ci sono alcuni dubbi sul team, come la condizione fisica di Durant e come saprà allenare e imporsi Steve Nash, alla prima esperienza da capo allenatore.

