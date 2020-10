NBA, i Rockets pensano a Jeff Van Gundy per la panchina

Gli Houston Rockets hanno tra gli obiettivi primari, quello di trovare un nuovo head coach che vada a riempire il vuoto lasciato da Mike D’Antoni. La notizia del giorno è che a occupare quel posto potrebbe essere un coach che ha già esperienza con la franchigia Rockets.

Jeff Van Gundy infatti, ha già allenato i Rockets per ben quattro anni, fino alla stagione 2006-2007, anno in cui è stato esonerato dal suo incarico. Durante quegli anni, il coach ha portato la squadra ai playoff per 3 anni su 4, con un punteggio di 7-12 nel postseason.

Al tempo la truppa affidata a Van Gundy era molto promettente, con due stelle come Tracy McGrady e Yao Ming a guidarne le fila, ma purtroppo molto fragile e facilmente soggetta agli infortuni. Nonostante ciò, la squadra ha avuto la percentuale di vittorie di 0.555 in quegli anni.

Van Gundy però non è l’unico nome sul taccuino dei Rockets, che dopo aver ricevuto la notizia che D’Antoni non avrebbe rinnovato, si sta buttando a capofitto alla ricerca di un nuovo allenatore che riesca a gestire il complicato ambiente di Houston.

Al momento i nomi più papabili sono quelli di Tyronn Lue, ex coach dei Cleveland Cavaliers e vice di Doc Rivers ai Los Angeles Clippers, e quello di John Lucas.

Lue è tra i nomi più ricercati del periodo, ed è tra gli interessi degli stessi Clippers, assieme ai New Orleans Pelicans, mentre Lucas ha 6 anni di esperienza da head coach e si trova ai Rockets dal 2016 come assistente.

Leggi anche:

NBA, i Brooklyn Nets svelano la nuova divisa throwback

NBA, Jared Dudley commenta i Playoff dei Clippers

NBA, LaMelo Ball firma con Puma