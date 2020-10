NBA, i Brooklyn Nets svelano la nuova divisa throwback

I Brooklyn Nets sono sicuramente una delle squadre da tener d’occhio per la prossima stagione NBA: Steve Nash, alla sua prima esperienza da coach, potrà infatti contare sul talento di Kyrie Irving e di Kevin Durant, di ritorno dall’infortunio rimediato nelle Finals 2019 contro i Toronto Raptors.

Forse anche per questo motivo, la squadra di New York ha deciso di adottare un piccolo restyling, svelando le nuove throwback jerseys per la prossima annata cestistica.

Nello specifico, le canotte si rifanno alla divisa indossata dai New Jersey Nets nella stagione 1990-91 (prima che il club si spostasse verso la Grande Mela), con un blu tie-dye e scritte rosse.

From Jersey to Brooklyn and back again. @KyrieIrving | https://t.co/LfHszf2qmA pic.twitter.com/TJKLwqUmPg

La scelta dei colori, sebbene un po’ eccentrica, rappresenta sicuramente una ventata d’aria fresca rispetto alle canotte indossate dai Nets, da tempo basate su un più classico abbinamento bianco-nero.

Oltre aver posato per le consuete foto di rito, Kyrie Irving ha espresso il suo apprezzamento per la scelta stilistica della franchigia, ricordando anche parte della sua infanzia da tifoso dei Nets:

“Essendo cresciuto nel New Jersey come fan dei Nets, soprattutto nella Tri-State Area(in una delle tre zone dell’area metropolitana di New York, appunto composta da NY, New Jersey e Connecticut), ho sempre mostrato con orgoglio [da dove venivo]. A New York, Philly, D.C. , North Carolina, e in tutta la Costa Est era molto importante mostrare di dove eri.

.@KyrieIrving knows the road from Jersey to Brooklyn is paved with history.

He reflects on the chance to pay homage to his childhood heroes in our new throwback unis 🎥 pic.twitter.com/J2C5q6JKRC

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 14, 2020