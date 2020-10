I Toronto Raptors hanno svelato le canotte della prossima stagione

I Toronto Raptors hanno svelato le divise con cui scenderanno in campo nella prossima stagione NBA 2020-2021. Sia la canotta rossa “Icon”, che la canotta bianca “Association” mantengono lo stesso design già utilizzato nelle precedenti divise. Invece la canotta nera “Statement” è caratterizzata dalle sfumature di gesso, che erano già state utilizzate sulle maglie originali della franchigia.

