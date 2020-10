Steve Nash è il nuovo allenatore dei Brooklyn Nets e, in vista della sua nuova avventura, sta formando il suo staff tecnico. Nel suo team di collaboratori Nash voleva Dirk Nowitzki, ma la leggenda dei Dallas Mavericks ha rifiutato.

Intervistato da Brad Towsend del Dallas Morning News, Dirk Nowitzki ha spiegato i motivi della sua scelta, lanciandosi anche in una previsione sull’operato di Nash:

“Prima di tutto, non so se potrei fare l’allenatore ovunque tranne che qui [Dallas ndr]. Secondo, ritengo non fosse il momento giusto: amo stare con la famiglia e il basket è passato in secondo piano ora. Per Steve sarà un’esperienza molto divertente e ci saranno molte sfide, ma penso ne sarà all’altezza”