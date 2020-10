NBA, Marreese Speights sul confronto Jordan-Lebron: “MJ di un’altra categoria”

Dopo aver vinto il suo quarto titolo NBA, LeBron James è stato unanimemente applaudito come uno dei migliori giocatori nella storia del basket. Molti tifosi del #23 dei Lakers, però, si sono spinti oltre, arrivando a dichiarare “The King” come il miglior giocatore di tutti i tempi.

Ovviamente, il dibattito non ha esitato ad accendersi all’interno dei diversi media americani (e non solo): diversi commentatori, sportivi ed ex-giocatori hanno espresso la propria opinione, con toni più o meno decisi.

Un’opinione che non è certo passata inosservata arriva da Marreese Speights, ex-ala grande per diverse squadre NBA, tra cui anche i Golden State Warriors che nel 2015 e nel 2016 si trovarono ad affrontare proprio Lebron James.

In una serie di commenti su Twitter, Speights non ha avuto paura di rispondere ad alcuni fan, rimarcando la superiorità di Jordan e ricordando il suo record nelle finali (6-0) rispetto a quello di James (4-10):

Words from the real bucket @JCrossover Jordan won 3 rings than retire from the game to go play another sport (baseball ) than said naw I don’t wanna play baseball nomore came back to basketball in won 3 more rings lol y’all got to be kidding me!! Jordan stands alone

L’ex-Warriors ha poi postato un meme (ora eliminato), comparando i three-peat di Kobe Bryant ed MJ al titolo appena vinto da LeBron:

Speights ha poi concluso il suo commento difendendosi dalle accuse di hating rivolte da alcuni utenti:

It’s no slander at all it was a picture I saw in posted it just like you retweet something what’s difference I will never hate on another man that has done the things bron has done!!! Y’all read things in take it how y’all want to in that’s ok lol https://t.co/n860NcCSE2

— Marreese Speights (@Mospeights16) October 14, 2020