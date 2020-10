NBA, 76 arresti a Los Angeles dopo il titolo dei Lakers

76 persone sono state arrestate a Los Angeles nei festeggiamenti per la vittoria del titolo NBA da parte dei Lakers. Le cause degli arresti sono assembramenti, atti vandalici e aggressione a pubblico ufficiale. I manifestati hanno anche danneggiato più di 30 edifici ed attività solo nella downtown di Los Angeles.

Otto poliziotti e tre membri della folla sono stati portati in ospedale per degli accertamenti dopo aver rimediato delle ferite causate, secondo la dichiarazione della polizia, da munizioni non letali utilizzate dai poliziotti stessi. All’inizio erano circa mille le persone che partecipavano, in maniera del tutto pacifica, a questi festeggiamenti. Ma poi, secondo le deposizioni della polizia, diversi individui si sono introdotti nella folla iniziando a lanciare vetri, bottiglie e sassi contro gli agenti. Comportamento che ha finito per rovinare la festa di tutti.

Dopo la vittoria del titolo, arrivata grazie alla vittoria in Gara 6 contro gli Heat, a Los Angeles sono iniziati i festeggiamenti dei tifosi Lakers. Molti di questi tifosi si sono radunati allo Staples Center per celebrare la vittoria di LeBron e compagni. Questo nonostante le disposizioni ordinate dal sindaco di L.A., Eric Garcetti, avessero proibito ogni assembramento.

Le celebrazioni erano per la maggior parte pacifiche finché alcuni individui, come già detto, non hanno preferito iniziare a lanciare degli oggetti contro i poliziotti. Dei video postati online hanno poi mostrato alcune auto che facevano delle ciambelle nelle strade e i tanti fuochi d’artificio sparati per festeggiare la vittoria dei Lakers. Alcuni agenti di polizia a cavallo hanno poi cercato di far disperdere la massa di persone radunatasi fuori dallo Staples Center. Altri poliziotti hanno anche sparato dei proiettili di gomma contro i “tifosi” che erano andati troppo oltre nelle celebrazioni.

A fine serata Eric Gargetti ha pubblicato il seguente tweet:

“Nonostante siamo tutti entusiasti per il diciassettesimo titolo dei Lakers, ricordiamoci che è assolutamente rischioso ammassarsi per le strade”

