NBA, Rob Pelinka: “Kobe aveva ragione, ce l’ho fatta!”

Quando le cose stavano diventando difficili e complicate nelle prime settimane di permanenza all’interno della bolla, Rob Pelinka ha svelato di aver sentito spesso la voce di Kobe Bryant nella sua testa che gli diceva di “mantenere la rotta” e “finire il compito”. Ora che i Los Angeles Lakers sono riusciti a conquistare il loro 17esimo titolo, l’attuale GM dei gialloviola ha solo felicità dentro di se, con un alone di tristezza legata al suo ex grande amico:

“Quando ho accettato il lavoro ai Lakers, ricordo che mi ha detto, ‘Ehi, so cosa hai fatto per me per 20 anni da mio agente’. Ti do due, tre anni, e vedrai che risolverai questo problema. Riporterai i Lakers in cima’. Aveva ragione, ragazzi. Mi ha dato l’energia per fare tutto questo.”

Da cima a fondo, i Lakers sono rimasti devastati dalla notizia dello scorso gennaio quando Bryant e sua figlia Gianna hanno perso la vita in un incidente d’elicottero fuori Los Angeles. Ma pochi, se non nessuno, sono mai stati così vicini alla famiglia Bryant come Pelinka. Rob, ex agente del Kobe giocatore, parlava quotidianamente con lui, era il suo migliore amico ed era il padrino di Gianna. Una tragedia che l’ha toccato nel profondo:

“La sua perdita è stata un’amputazione di una parte della mia anima. Il 2020 è stato un anno tragico e molto difficile per molti versi, con quello che è successo il 26 gennaio. E penso che Kobe e Gianna abbiano guidato questa squadra per tutto l’anno. La voce di Kobe è sempre nella mia testa, sempre, ogni giorno, ogni minuto. Penso di poterlo dire per LeBron [James], Anthony [Davis] , Coach [Frank] Vogel e per Jeanie [Buss]: per noi essere in grado di vincere questo campionato non toglie il dolore alla sconfitta, ma ci aiuta a ricordarli ancor di più.”

Pelinka è entrato a far parte dei Lakers come GM nel 2017, con l’ingresso di Magic Johnson come president of basketball operations. I due hanno firmato LeBron James come free agent nel 2018. Ma nell’aprile 2019, Johnson ha scosso la franchigia dimettendosi dal suo ruolo improvvisamente poiché stanco delle “pugnalate alle spalle” di Pelinka. Rob ha commentato così:

“Ho ancora tanta gratitudine per le 2 stagioni in cui ho lavorato con Earvin. E questo titolo è sicuramente parte della sua visione e del lavoro fatto fianco a fianco. È una persona incredibile, abbiamo un rapporto fantastico, incredibilmente forte. È stato uno dei primi che ho chiamato stasera. Ho parlato molto con lui.”

Johnson, più tardi, ha quindi twittato:

“Rob Pelinka mi ha fatto davvero sentire bene stasera dopo che i Lakers hanno vinto il campionato NBA. Significa il mondo per me perché so che sta festeggiando con tutti i giocatori, allenatori e Jeanie Buss. Non dovevi!”

Poi, ancora una volta, l’ultimo ricordo è per Kobe:

“L’eredità di Kobe e Gianna durerà per sempre. Avrà un impatto positivo sulle vite di tutto il mondo, e questo titolo dei Lakers 2020 è in parte per onorare ciò che ci ha lasciato lui… e per noi essere in grado di farlo in un periodo come questo, non potrebbe essere più speciale di così.”

