I 10 migliori giocatori NBA a non aver mai vinto il titolo di MVP

Vista la vastità di talento che corre per i parquet NBA, non sempre è facile assegnare il titolo di Most Valuable Player. Molte leggende non sono riuscite a diventare MVP della stagione regolare, nonostante abbiano segnato un’epoca o siano diventate letteralmente icone NBA. Alcuni hanno dovuto fare i conti con dei dominatori incontrastati della propria era, come Michael Jordan, LeBron James, Kareem-Abdul Jabbar, Bill Russell o Wilt Chamberlain. Altri non sono riusciti a portare la propria squadra al successo venendo scavalcati da giocatori con un record di vittorie migliore. In questa speciale classifica, ricca di Hall of Famers, elencheremo i 10 migliori giocatori a non essere mai stati nominati MVP della regular season.

10. Dominique Wilkins

La carriera di soprannominato “The Human Highlight Film”, un vero e proprio spettacolo in movimento. Nella sua carriera partecipò 9 volte all’All-Star Game, vinse 2 volte la gara delle schiacciate e per una stagione guidò l’NBA per punti segnati a partita, con una media di 30.3.

La stagione in questione è quella del 1985-86, dove Wilkins andò veramente vicino al titolo di MVP. Finì secondo, dietro solo a Larry Bird con il quale ebbe una delle più accese rivalità degli anni ’80. Bird non solo gli impedì di diventare MVP, ma lo sconfisse più volte ai playoff, impedendo a Wilkins di portare gli Hawks alle Finals.

9. John Stockton

A differenza dello storico compagno di pick ‘n roll, John Stockton non riuscì a diventare MVP nonostante 19 stagioni NBA di altissimo livello. Stockton è l’attuale leader ogni epoca per assist e palle rubate. Venne selezionato all’NBADraft del 1984, dagli Utah Jazz, franchigia con il quale giocò ininterrottamente fino al ritiro, avvenuto nel 2003.

Durante la sua carriera creò una grandissima alchimia con Karl Malone, con il quale giocò per ben 18 anni consecutivi. In quel periodo divenne, per 9 stagioni consecutive, il miglior assistman della lega. Con una media in carriera di 10.5 assist a partita, è secondo solo a Magic Johnson in questa particolare statistica.

Il punto più alto della carriera di Stockton sono sicuramente le due Finals consecutive, nella stagione 1996-97 e in quella 1997-98. In entrambi i casi gli Utah Jazz vennero sconfitti dai Chicago Bulls di Michael Jordan. Nonostante le sue 11 nomine in un quintetto All-NBA e le 5 nomine nel secondo miglior quintetto difensivo NBA, il suo miglior piazzamento nella corsa al titolo di MVP è il settimo posto.