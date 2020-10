Gara 3 è stata la meno vista nella storia delle NBA Finals

Continua la difficoltà di ascolti per quanto riguarda l’atto finale di questi Playoff NBA. Parlando esclusivamente di Gara 3, vinta in maniera anche abbastanza a sorpresa dagli Heat per 115 a 104, i dati sarebbero disastrosi: si tratterebbe della partita meno vista nella storia delle Finals, secondo Sports Media Watch.

Il numero complessivo di spettatori è stato molto basso, compreso tra i 3.1 e i 5.94 milioni. Tutto ciò ha reso Gara 3 la meno vista e con il rating più basso di sempre. Questi dati, come detto, confermano una trend decisamente negativo per tutte le Finals. Infatti prima di Gara 3, la partita meno vista di sempre era stata Gara 2 e prima ancora, Gara 1.

C’è anche da dire che questi dati sono causati da diversi fattori. Sicuramente, riporta il media specializzato, l’assenza di pubblico e di un’atmosfera degna delle grandi occasioni ha influito in maniera decisa. Non solo, anche la concomitanza con altri eventi sportivi, tra cui il “Sunday Night Football”, ha causato la ‘perdita’ di diversi spettatori dalle Finals.

Anche le proteste degli scorsi mesi potrebbero aver influito su queste statistiche. Però, è giusto sottolineare come non solo la NBA, ma anche le altre leghe sportive, stiano soffrendo di una diminuzione del loro numero di spettatori.

