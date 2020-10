Nella notte tra venerdì e sabato si giocherà Gara 5 delle Finals NBA. Una partita che potrebbe regalare ai Los Angeles Lakers il titolo: per questo motivo, i giallo-viola vogliono rendere ancora più speciale la serata, indossando la maglia ‘Black Mamba’.

La conferma arriva da una storia Instagram pubblicata da Vanessa Bryant, che approva la scelta di LeBron & Co. di giocare con la maglia ideata da Kobe in collaborazione con Nike.

Un modo per commemorare e per sentire ancora più vicina la presenza di Bryant. Un elemento determinante nel corso della stagione dei Lakers, come hanno sottolineato più volte LeBron e Davis. Con questa maglia i Lakers hanno vinto 4 partite su 4 segno che, come disse Davis dopo Gara 2 contro i Nuggets, avevano una marcia in più:

“È la sua maglia, quella che ha creato e, ogni volta che la indossiamo, vogliamo vincere. Con questa maglia lo rappresentiamo e lo sentiamo più vicino”

Un ulteriore passo per inculcare nella testa dei giocatori la ‘Mamba Mentality’ tipica di Kobe. Dopo la morte di Bryant, prima di ogni partita i Lakers hanno iniziato a mettere le mani al centro e a gridare insieme: “1-2-3 Mamba!”.

Tutti piccoli gesti che sono serviti ai Lakers a superare la tragica morte di Bryant e di Gianna, un episodio che ha sconvolto il mondo intero. Da quella tragedia, i giallo-viola si sono rialzati, arrivando a giocarsi il titolo contro Miami.

Ora LeBron & Co. guidano la serie per 3-1 e, nella prossima partita, avranno la possibilità di chiudere definitivamente i giochi.

I Los Angeles Lakers vogliono riportare il titolo a in città e, per farlo, vogliono avere vicino Kobe.

