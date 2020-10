NBA Finals: Goran Dragic ancora in dubbio per Gara 5

Non c’è ancora alcuna certezza sulla situazione di Goran Dragic. Gli Heat stanno tentando in tutti i modi di recuperarlo per Gara 5, ma il problema di fascite plantare sembra qualcosa di davvero troppo serio per essere risolto in breve tempo.

Per la partita di domani notte, i Miami Heat hanno listato lo sloveno come ‘doubtful‘:

Goran Dragic is listed as doubtful for Game 5 on this evening’s injury report. — Malika Andrews (@malika_andrews) October 7, 2020

Il giorno in più di riposo tra Gara 4 e 5 aveva dato qualche speranza in più a Miami di poter recuperare Dragic, ma a quanto pare la serietà dell’infortunio non sembrerebbe lasciare scampo.

Gli Heat sono riusciti a recuperare Bam Adebayo per Gara 4 e, nonostante la sconfitta, i ragazzi di coach Spoelstra sono stati in grado di combattere fino all’ultimo con i Lakers.

Sotto 3-1 e senza il loro playmaker titolare, i Miami Heat sono davvero spalle al muro. Gli addetti ai lavori li danno ormai per spacciati. Gli unici in grado di rimontare una serie finale sotto 3-1 sono stati i Cleveland Cavaliers nelle celebri Finals 2016.

Le ormai flebili speranze degli Heat sono appese a Jimmy Butler, chiamato a giocare come in Gara 3. La sua tripla doppia da 40 punti riuscì a regalare la vittoria a Miami, nonostante le defezioni di Dragic e Adebayo.

