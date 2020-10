NBA, Metta World Peace: “Queste Finali sono le più dure di sempre”

I Los Angeles Lakers e i Miami Heat hanno dato vita ad un’altra prestazione di tutto rispetto in queste NBA Finals 2020. La serie tra le due compagini è attualmente ferma sul 3-1 in favore dei gialloviola che nel prossimo appuntamento avranno il primo di 3 match-point a disposizione.

Fisicamente, entrambe le squadre stanno gettando il cuore oltre l’ostacolo, specialmente dal punto di vista fisico. Miami, infatti, deve contare su problematiche derivanti da acciacchi che hanno privato la squadra di Bam Adebayo – rientrato solo ieri notte dopo l’ormai famoso problema al collo – e Goran Dragic.

Tra coloro che si sono ritrovati a commentare l’ultimo atto stagionale c’è stato anche Metta World Peace. L’ex giocatore dei Lakers ha passato la nottata su Twitter, dicendo che queste Finali sono tra le più dure di sempre, nella storia del gioco:

This @NBA finals is absolutely the toughest finals in the history of any sport. Mentally draining being in the bubble and physically taken a toll.

This really is one of the greatest finals I’ve ever seen

— Metta World Peace (@MettaWorld37) October 7, 2020