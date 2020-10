I Los Angeles Lakers hanno stabilito un curioso quanto straordinario record in Gara 4. I gialloviola hanno vinto 56 partite quando si sono trovati in vantaggio a fine terzo quarto, a fronte di ben 0 sconfitte. Un dato impressionante. Questo record è il migliore della storia NBA. Il risultato è frutto della mentalità del loro leader, LeBron James. La stella dei Los Angeles Lakers ha un record ancora più straordinario in queste situazioni.

LeBron James, nelle ultime due stagioni giocate completamente, quindi in questa e nell’ultima ai Cleveland Cavaliers, è 106-1 in caso di vantaggio a fine terzo quarto. LeBron ha chiuso il 2018 con un record di 50-1 in questa speciale statistica.

The Lakers are now 56-0 when leading after 3 quarters, the best in NBA history.

The 2018 Cavs were the 4th best team in NBA history when leading after 3, at 50-1.

Which means in LeBron’s last 2 full seasons his teams are an impossible 106-1 when leading after the 3rd quarter.

— nick wright (@getnickwright) October 7, 2020