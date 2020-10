NBA, Adebayo e Spoelstra preparano Gara 5: “Abbiamo bisogno di ritrovarci”

I Miami Heat sono ad un passo dal perdere le Finals NBA 2020. Dopo aver insperatamente vinto in Gara 3 grazie ad un super Butler, gli Heat erano pronti a dare il tutto per tutto per provare a pareggiare la serie, forti anche del rientro di Bam Adebayo.

Ad avere avuto la meglio sono invece stati LeBron James e Anthony Davis che, soprattutto nei periodi finali, hanno saputo elevare il loro livello di gioco come le superstar che sono. Per Miami è una sconfitta dura: rimontare una serie trovandosi sotto 3-1 è un’impresa riservata davvero a pochissimi eletti.

La decisiva Gara 5 è in programma per venerdì notte. Un giorno in più di riposo rispetto al solito potrà giovare alla squadra, secondo coach Spoelstra:

“I miei ragazzi adorano la competizione e le sfide. Siamo qui per un motivo, sapevamo che non sarebbe stato facile. Riposeremo e recupereremo, penso che tutti ne abbiano bisogno. Dobbiamo ritrovarci, per ricominciare a lavorare giovedì. So che il nostro gruppo sarà pronto”

Gara 4 ha visto il ritorno in campo di Bam Adebayo che, nonostante la sconfitta, ha saputo dare agli Heat una grande mano. Anche il buon Bam riconosce l’importanza del giorno di riposo in più:

“Penso che il nostro gruppo abbia davvero bisogno di un paio di giorni di riposo. Non si tratta solo di me o di Goran, ma tutti hanno bisogno di un po’ di tempo per riadattarsi, ritrovarsi, prendere una boccata d’aria fresca per poi ricominciare al meglio”

Chissà se queste ore di riposo in più non potranno permettere a coach Spoelstra di riavere a disposizione anche Goran Dragic, nonostante la gravità del suo infortunio sia maggiore rispetto a quella di Adebayo.

