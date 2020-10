NBA Finals: Gara 4 è dei Lakers, ad un passo dal titolo!

Miami Heat 96-102 Los Angeles Lakers (Lakers avanti 3-1 nella serie)

È il palcoscenico più importante e la tensione è alle stelle, tanto da sembrare una Gara 7. In momenti come questi, poter contare su due campioni del calibro di LeBron James e Anthony Davis fa davvero tutta la differenza del mondo. E, con tutta probabilità, sarà ciò che farà la differenza fino alla fine di questa serie.

1° quarto

Forti del ritorno di Bam Adebayo, gli Heat aprono le marcature proprio con un canestro del numero 13. I Lakers decidono di coinvolgere il più possibile, a loro volta, Anthony Davis. AD diventa l’obiettivo principale delle assistenze dei compagni e attira la maggior parte delle preoccupazioni, LeBron permettendo. Quando poi quest’ultimo va in panchina per riposarsi, il numero 3 sale di giri anche in difesa e regala 3-4 minuti di assoluta qualità. Buona costanza anche nel tiro da 3, arma principale fin qui per i Lakers, nella serie. Lo stesso Adebayo arriva però a quota 2 falli e Miami si aggrappa ai 5 canestri su 5 tentativi del solito Butler:

Miami riprende fortissimo e spara subito due triple con Nunn prima e Iguodala poi. I Lakers si fidano di LeBron che risponde presente: prima con l’and-one nel traffico, poi con la super schiacciata in penetrazione. Gli Heat però controbattono colpo su colpo con un Adebayo pienamente nel vivo del gioco e attivissimo a rimbalzo offensivo, mentre in difesa costringono LBJ alla quinta palla persa. A guidare la partita ci sono comunque i Lakers, che trovano con Rajon Rondo un paio di giocate tanto astute quanto efficaci. A metà gara i gialloviola sono avanti.

Point Bam taking it all the way 😤 pic.twitter.com/KZEpOe6s2A — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 7, 2020

La sfida è apertissima e i vantaggi delle due squadre non superano i 2-3 punti. Nessuna riesce a far registrare un parziale. Ci provano i Lakers, che segnano 7 punti in fila tutti targati LeBron, tra triple dal logo e assist che costringono coach Spoelstra al time out. Miami riesce comunque a rimanere incollata al treno della partita, ma Vogel inizia a ri-trovare segnali positivi anche da Davis, che nei primi 24 minuti si era fermato a soli 8 punti. LeBron e AD segnano 18 dei 26 punti di squadra nel terzo periodo:

LeBron James … from the hotel room! (📺: ABC) pic.twitter.com/CROlx8HvDz — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 7, 2020

L’inizio del quarto periodo va a rilento: la tensione è tanta. Si sblocca Herro, che segna una super tripla da fermo in faccia a LeBron. Il Re però non ci sta e segna un super canestro in fade-away, in faccia a Butler, per il +6 Lakers. Herro e Robinson segnano due triple in fila, la seconda addirittura di tabella. Pareggia poi Butler a 83, ma risponde LBJ con l’and-one.

Il quarto periodo continua a vedere un LeBron più aggressivo e coinvolto, principale fattore dell’attacco dei Lakers. Dall’altra parte invece c’è un grande Herro, che si prende tante responsabilità a dispetto dell’età. A salire in cattedra poi è Caldwell-Pope, che segna una tripla e poi un canestro in penetrazione di una pesantezza enorme. Per i Lakers la vittoria sembra in tasca, ma Rondo e LeBron commettono una sciocchezza a rimbalzo scontrandosi: la palla gira tra le mani degli Heat e Crowder segna la tripla del – 4. Subito dopo Rondo si fa perdonare con due punti in appoggio, ma a mettere la tripla super della vittoria è Anthony Davis, che avvicina i Lakers al loro 17esimo titolo NBA: