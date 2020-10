NBA Finals, Bam Adebayo dovrebbe essere disponibile per Gara 4

Dopo l’improbabile vittoria dei Miami Heat in Gara 3 (soprattutto grazie ad una prestazione fenomenale di Jimmy Butler) coach Spoelstra potrebbe finalmente riavere uno dei suoi giocatori più importanti: Bam Adebayo.

Il centro, out da Gara 1 per via di problemi alla spalla e al collo, sembra essere pronto a fare la sua ricomparsa in campo, come riportato da Adrian Wojnarowski.

Miami Heat All-Star Bam Adebayo is planning to return for Game 4 vs. the Lakers tonight, sources tell ESPN. Lakers lead series, 2-1. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 6, 2020

Nonostante Adebayo avesse dichiarato di voler tornare anche per Gara 3 (per poi rimanere ancora ai box), le condizioni fisiche del giocatore sembrano essere migliorate: non a caso, il #13 di Miami è ora indicato come “questionable“.

Ancora sotto di una partita, la squadra e i tifosi di Vice City non possono che sperare nel il ritorno del loro All-Star, che con una media di 17,8 punti, 10,9 rimbalzi e 4,6 assist è stato in grado di garantire un’incredibile versatilità e prestanza difensiva alla squadra durante tutti i Playoffs, contenendo, ad esempio, il due volte MVP Giannis Antetokounmpo.

La sfida per Adebayo sembra ora essere ancora più difficile, se possibile: sul risultato di 1-2 nella serie, al centro di South Beach toccherà contenere le incursioni di James e compagni, cercando di garantire allo stesso tempo un buon apporto in fase offensiva(Jimmy Butler non avrà sicuramente la liberta di movimento vista finora).

La battaglia ai rimbalzi sarà un’altro elemento chiave: se Miami vuole avere una chance di riaprire le Finals, dovrà essere in grado di contenere Davis e la fisicità dei centri losangelini (come successo in Gara 3,non a caso vinta dagli uomini di Spoelstra).

Con Dragic ancora out, Miami non può che sperare nella voglia di rivalsa del suo sorprendente centro.

