LeBron James ha mandato un messaggio a tutta la squadra prima di Gara 4. Il messaggio è stato inviato nella chat di gruppo dei Los Angeles Lakers, e recitava: “Must win”, dobbiamo vincere. I suoi compagni hanno reagito positivamente al diktat del loro leader, sfoderando una grande prestazione e aggiudicandosi il match point.

LeBron James ha esordito parlando proprio di questo:

“Sentivo che per me, personalmente, fosse una delle più importanti partite della mia carriera. Ho voluto solamente recapitare questo messaggio ai miei compagni di squadra, per far capire il tipo di situazione in cui ero, che tipo di momento era e il tipo di squadra che andavamo ad affrontare. Loro sono una squadra tosta, dannatamente ben allenata. Dobbiamo essere solidi come una mazza da baseball per vincere il titolo. Dobbiamo avere la sua stessa durezza e attitudine. È il mio stato mentale e ci sono dentro.”

Fondamentale, per i gialloviola, la difesa di Anthony Davis su Jimmy Butler. Il lungo, arrivato secondo nella corsa al DPOY, ha limitato pesantemente la stella dei Miami Heat, mattatore di Gara 3 con 40 punti. James ha elogiato Davis, che ha messo a referto anche 22 punti:

“Questo ragazzo sa fare di tutto in difesa. Difendere sulla palla, in post, cambiare sulle guardie, contestare i tiri, giocare fisico contro i lunghi. C’è bisogno di aggiungere altro?”

Inoltre LeBron James ha parlato del quarto finale e del recupero fisico:

“Credo che il quarto periodo sia il momento in cui si vince. Sono 12 minuti in cui devi mantenere il vantaggio impegnandoti in difesa, tenendo stretto questo vantaggio, e poi devi colpire in attacco. Ovviamente, non sapevo cosa avremmo potuto realizzare nel concreto. Ma per noi conta solo la mentalità. Se vinciamo il quarto periodo, vinciamo la partita.”

Infine LeBron ha parlato del riposo e del recupero fisico:

“A questo punto della stagione, non mi interessa più il riposo, sul serio. Non m’importa di dormire in questo momento. Potrei riposarmi un mese, ma non lo farò, il perché lo sapete, ormai mi conoscete.”

