NBA, Kuzma sulla petizione dei tifosi: “Non mi importa nulla!”

Kyle Kuzma è nel mirino dei suoi ‘tifosi’. Negli scorsi giorni, infatti, alcuni sostenitori dei Los Angeles Lakers hanno lanciato una petizione su Change.org chiedendo che l’ala gialloviola non venga premiata in caso di vittoria del titolo NBA. In poche ore sono arrivate 8.000 firme. Nel post-partita di Gara 3 persa contro Miami, Kuz ha dovuto affrontare le domande dei giornalisti che chiedevano conto del rapporto con alcuni dei suoi seguaci:

“Onestamente non mi interessa. Voglio dire, o ami o odi qualcuno. Non importa di quello che dicono. Come con i commenti sui miei capelli gialli. Non me ne frega un c****. Non mi interessa.”

Poi sulla sconfitta contro Miami, Kyle ha commentato in questa maniera:

“Non siamo perfetti. Nessuno è perfetto. Non siamo una squadra perfetta, non siamo esseri perfetti. Tutti fanno casino. Tutti commettono errori. La cosa più importante per noi è tornare a fare quello che abbiamo fatto tutto l’anno. Il nostro messaggio alla squadra è che non ci piace perdere due di fila. Questo è stato il nostro obiettivo di tutta la stagione, non solo in questi playoff. Ovviamente, c’è un po’ di delusione. Ora dobbiamo rispondere.”

