La reazione del mondo NBA alla prestazione clamorosa di Butler

I giocatori NBA non sono riusciti a contenere la loro eccitazione dopo la magistrale uscita di Jimmy Butler nella vittoria in gara 3 dei Miami Heat per 115-104 sui Los Angeles Lakers. L’ala degli Heat è diventato il terzo giocatore nella storia delle finali a far registrare una tripla doppia da 40 punti, raggiungendo LeBron James e Jerry West. Ecco alcune delle migliori reazioni dei giocatori che si sono radunati su Twitter dopo aver visto la storica performance di Butler.

Ok Jimmy 😤 — Bradley Beal (@RealDealBeal23) October 5, 2020

Damn Jimmy really like that. I thought for sure a 🧹was coming. Bruh really went to work work — CJ McCollum (@CJMcCollum) October 5, 2020

Truly a masterpiece from Jimmy — Kevin Love (@kevinlove) October 5, 2020

Jimmy a DOG!!! — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) October 5, 2020

Inspiring — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) October 5, 2020

They really tried to trick us into thinking that Jimmy wasn’t a guy that you want on your team if you wanna win 🤦🏽‍♂️. — Rudy Gobert (@rudygobert27) October 5, 2020

Talk yo sh*t JIMMY!!!! — DWade (@DwyaneWade) October 5, 2020

I don’t wanna hear anymore Jimmy Butler slander.. that man is TOUGH — Larry Nance Jr (@Larrydn22) October 5, 2020

JIMMY TALKING THAT BIG CASH😂😂😂😂 — Mikal Bridges (@mikal_bridges) October 5, 2020

Jimmy buckets it was a honor to play aside you!!! #leader — James Ennis (@JamesDa_Truth) October 5, 2020

Miami ora insegue Los Angeles sul 2-1. Gara 4 è fissata nella notte tra martedì e mercoledì.

