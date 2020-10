Nella notte la prestazione monstre di Jimmy Butler ha sconvolto i piani dei Los Angeles Lakers. La stella dei Miami Heat, infatti, ha chiuso Gara 3 con un bottino di 40 punti + 13 assist e 11 rimbalzi. Le sue statistiche sono da evidenziare ancora di più: Butler è solo il terzo giocatore nella storia delle NBA Finals ad aver confezionato una tripla doppia da 40 punti, unendosi a Jerry West e LeBron James. La guardia nel post partita ha commentato la bella vittoria degli Heat e la riapertura della serie in questo modo:

Dopo che gli Heat si sono portati in vantaggio di doppia cifra nel corso del primo tempo, i Lakers hanno provato una rincorsa lunghissima, senza esito. Durante i primi minuti di gioco Bron si sarebbe rivolto verso Jimmy ricordandogli lo svantaggio della serie in questo modo:

A poco più di un minuto dalla fine della gara, Butler ha detto di aver ripetuto la stessa provocazione verso LBJ:

“È la competizione al suo meglio. Penso che LeBron abbia avuto la meglio su di me troppe volte. Rispetto il ragazzo per questo, ma adesso siamo di fronte ad un momento diverso dal solito, con un gruppo, il mio, diverso dal solito. Vado in guerra per i miei ragazzi perché ogni volta che sono sul parquet e loro vanno in guerra con e per me. Combatteremo fino alla fine. Sempre.”