L’alchimia tra LeBron James e Anthony Davis ha portato i Los Angeles Lakers a giocarsi il titolo NBA contro i Miami Heat. I giallo-viola conducono la serie 1-0 e, questa notte, scenderanno in campo per Gara 2. Nonostante la vittoria, alcuni addetti ai lavori vociferavano una possibile gelosia tra AD e LeBron, teoria prontamente smentita da entrambi.

Nel corso dell’intervista prima degli allenamenti alla vigilia di Gara 2, LeBron James ha dichiarato apertamente che non c’è nessun tipo di gelosia tra i due:

"We're not jealous of each other. I think that's the best thing…we seriously want the best for one another." @KingJames & @AntDavis23 on their relationship allowing one another to thrive on and off the court for the #LakeShow. pic.twitter.com/b7RuIs9362

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) October 2, 2020