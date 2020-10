Dopo 22 anni di onorata carriera, Vince Carter riceve il giusto riconoscimento al suo lavoro: con 143 punti, è lui a vincere il premio NBA Sportsmanship Award. Chiude al secondo posto Garrett Temple dei Nets, mentre al terzo siede Steven Adams, giocatore di OKC.

L’ex giocatore degli Atlanta Hawks, l’unico nella storia della lega a giocare in quattro decenni, aveva chiuso bruscamente la sua carriera a giugno. Gli Hawks, infatti, non si erano qualificati per la ripresa della stagione, scrivendo definitivamente la parola ‘fine’ all’avventura di Carter in NBA.

In questa stagione, Vince Carter ha giocato 60 partite con gli Hawks, contribuendo alla crescita dei giovani come Trae Young, Kevin Huerter e Cam Reddish.

Il premio va al giocatore che, in campo, rappresenta al meglio i valori della sportività, come scrive la NBA sul suo sito:

“I giocatori NBA hanno scelto Vince Carter come vincitore dell’NBA Sportsmanship Award 2019-20. Carter, che ha trascorso la stagione 2019/20 con gli Atlanta Hawks, ha annunciato il suo ritiro dalla NBA a giugno dopo aver giocato un record di 22 stagioni. Riceve il Joe Dumars Trophy come vincitore dell’NBA Sportsmanship Award […] Ogni squadra NBA ha nominato uno dei suoi giocatori per l’NBA Sportsmanship Award, nato per onorare il giocatore che rappresenta al meglio gli ideali di sportività in campo. Dall’elenco dei 30 candidati, una giuria di dirigenti della lega ha selezionato un finalista da ciascuna delle sei divisioni della NBA. Gli attuali giocatori NBA hanno selezionato il vincitore dalla lista dei sei finalisti, con più di 250 giocatori che hanno inviato i loro voti tramite votazioni riservate condotte dall’ufficio della lega”

Vince Carter, che ora ricopre il ruolo di opinionista della ESPN, presto potrebbe essere inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

