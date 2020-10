NBA, Irving elogia KD: “L’unico compagno in grado di segnare come me”. Critica a LeBron?

Nonostante il debutto ufficiale di Kevin Durant con la maglia dei Nets sia ancora lontano dall’avvenire,il buon Kyrie Irving sa già di che pasta è fatto il numero 35. Dopo averlo affrontato nelle finali 2017, Kyrie ha imparato a sue spese che KD è probabilmente uno dei migliori scorer puri di tutti i tempi:

L’entusiasmo di poter giocare insieme a lui e di puntare al titolo NBA ha fatto esprimere a Irving parole d’elogio per il compagno (e per sé stesso), durante un’intervista:

“Ho sempre creduto di essere la migliore scelta possibile in campo. Questa è la prima volta nella mia carriera in cui posso guardarmi intorno e dire ‘anche quel figlio di p*****a può segnare certi tiri.”

Parole di un certo valore, al limite della bordata, visto che Kyrie Irving ha diviso il parquet per diversi anni con un certo LeBron James:

“Devo imparare a condividere le responsabilità anche con i miei compagni. Non era una questione di fiducia, conoscevo il loro valore, ma ero consapevole di essere l’opzione migliore”

Parole di un certo peso. Per quanto Kyrie sia uno dei migliori scorer della lega, in grado di portare punti alla propria squadra in tantissimi modi diversi, e KD sia in grado di fare altrettanto, il peso specifico di LeBron James nelle partite decisive è qualcosa di davvero evidente. Citando un famosissimo caso: il tiro decisivo di Gara 7 nel 2016 è sì suo. Ma LeBron ha letteralmente dominato quella serie:

Forse indirizzato a tornare a più miti consigli, Irving ha poi pubblicato su Instagram delle stories in cui prova a giustificare il contenuto della sua precedente intervista, attaccando i media per aver travisato le sue parole:

“Perché deve sempre risolversi tutto con una battaglia? Se avessi voluto parlare di qualcuno direttamente, avrei fatto il suo nome […] Ho capito di non dovermi più mettere contro nessuno: non era mia intenzione, stavo solo parlando liberamente, non stavo facendo confronti”

Kyrie Irving potrebbe essersi fatto un nuovo nemico all’interno della lega. E non uno qualsiasi.

