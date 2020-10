NBA, Houston Rockets interessati a David Vanterpool

Gli Houston Rockets sono alla ricerca di un nuovo capo allenatore dopo il tramonto dell’era D’Anthony. Secondo Adrian Wojnarowski, giornalista di ESPN, la franchigia texana aveva già da tempo individuato in Tyronn Lue il perfetto sostituto, ma le recenti vicissitudini di mercato hanno sconvolto questa prospettiva.

Infatti Lue, dopo la separazione sportiva occorsa tra i Clippers e Doc Rivers, sembrerebbe il candidato numero uno alla panchina dei californiani, anche per il fatto di essere stato il vice proprio di Rivers durante l’ultima stagione. Anche i New Orleans Pelicans, orfani sportivamente di Alvin Gentry, vorrebbero portare in Louisiana l’allenatore che nel 2016 ha vinto il titolo NBA con i Cavs.

Per questo motivo, nelle ultime ore è venuto alla luce un nome nuovo, decisamente meno rinomato di Lue: David Vanterpool, attuale assistente allenatore dei Minnesota Timberwolves ed ex vice allenatore di Terry Stotts a Portland.

Una chiamata ufficiale degli stessi Rockets coinciderebbe con la prima esperienza in assoluto da capo allenatore per il quarantasettenne nativo della Florida, che iniziò la sua carriera tecnica dodici anni fa nel CSKA Mosca al fianco di Ettore Messina.

