Adam Silver sulla riduzione del salary cap NBA: “Rischiamo grande disparità”

Con il salary cap NBA fissato su base annuale, a seconda degli introiti della stagione precedente, l’annata 2020-2021 rischia di partire tra tante difficoltà.

Il 2019-2020 della NBA è stato infatti uno degli anni più difficili della storia. La pandemia da Coronavirus ha costretto la lega a creare un’apposita bolla ad Orlando per concludere la stagione, dopo che quest’ultima ha seriamente rischiato di essere annullata. Ma già nei mesi precedenti Adam Silver si è trovato a dover affrontare le devastanti conseguenze del tweet pro Honk-Kong di Daryl Morey, che ha sbriciolato i rapporti con la Cina.

Queste due gravi situazioni potrebbero mettere la lega davanti ad una eventualità senza precedenti: una riduzione del salary cap:

“Se scegliessimo la formula del contratto collettivo, avremmo una grossa riduzione nel cap che creerebbe non solo una distruzione dei piani a lungo termine di diverse franchigie, ma porterebbe un terzo della lega a diventare e restare free agent. Ci sarebbe grande disparità, perché non resterebbe spazio salariale per firmare quei giocatori”