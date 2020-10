LeBron James: “Abbiamo vinto, ma non sono soddisfatto”

È un LeBron James insoddisfatto e polemico quello uscito dal campo al termine di Gara 1 delle Finals NBA, dove i Lakers si sono aggiudicati il primo round superando i Miami Heat per 116-98.

In poco più di 36 minuti di gioco, LeBron ha messo a segno 25 punti, 13 rimbalzi e 9 assist: una prestazione che, insieme a quella di Anthony Davis (34 pt.-9 rb.-5 ast.), ha indirizzato la serie a favore dei giallo-viola.

Tuttavia i Lakers hanno avuto un calo nell’ultimo periodo, quando hanno segnato 23 punti contro i 31 di Jimmy Butler & Co. Un episodio inaccettabile secondo LeBron James, come dichiara sul profilo Twitter dei Lakers:

“Non siamo soddisfatti. In realtà, non mi è piaciuta la prestazione di questa sera. Mi è piaciuto come abbiamo giocato nel secondo e terzo quarto, ma il modo in cui abbiamo finito la partita è inaccettabile”

“I liked the way we played in that second, third quarter. But the way we ended, that’s unacceptable.” – @KingJames pic.twitter.com/VEhhGFFkgW — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 1, 2020

Una reazione quella di LeBron James figlia delle esperienze passate, come spiega il numero 23 dei Los Angeles Lakers nel post-partita:

“Questa sera ero concentrato sul portare a casa la vittoria: giocare le Finals è una delle esperienze più belle della mia vita. Era importante vincere oggi: ricordo Gara 2 contro Dallas nel 2011, una sconfitta che mi brucia ancora oggi. Ho imparato molto da quella sconfitta”

Lakers’ LeBron James said he was focused on closing out Finals Game 1 vs. Heat because of memories of blown lead from 2011 Finals Game 2 vs. Mavericks: “That s—- burns me to this day.” pic.twitter.com/5SNQalV78c — Ben Golliver (@BenGolliver) October 1, 2020

Nella notte tra venerdì e sabato si giocherà Gara 2, una partita dove LeBron si aspetta di vedere dei miglioramenti, sia sul piano offensivo che difensivo:

“Possiamo fare meglio rispetto a oggi, soprattutto quando ci troviamo verso la fine della partita: nel quarto quarto oggi potevamo fare di più, sia in difesa che in attacco. Domani riguarderemo la partita per vedere gli errori che abbiamo fatto e lavoreremo per correggerli. È semplice: non siamo soddisfatti di aver vinto una partita, non abbiamo finito il lavoro”

"The job is not done and we're not satisfied with winning one game. It's that simple." @KingJames pic.twitter.com/Dr2kfwoFgO — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) October 1, 2020

Leggi anche:

NBA Finals: i Lakers annientano Miami e vincono Gara 1!

NBA, Jeanie Buss: “LeBron ha già lasciato il segno nella storia dei Lakers”

Dove vedere le NBA Finals tra Lakers-Miami in streaming e TV